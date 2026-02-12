Bologna - Lazio, Provedel e Dele-Bashiru i migliori: le pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha espugnato il Dall'Ara vincendo i quarti di finale ai rigori, ma prima di arrivare a quella fase di partita è stata autrice di un'ottima prestazione, chi più chi meno, riuscendo a fermare il Bologna campione in carica. Queste le pagelle dei quotidiani:
IL CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 8, Marusic 7, Gila 6.5, Pellegrini 6, Tavares 6, Dele-Bashiru 7, Rovella 6, Cataldi 6.5, Taylor 6, Isaksen 6, Cancellieri sv, Maldini 6.5, Dia 6, Pedro 6, Noslin 7. All. Sarri 7
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6.5, Marusic 6.5, Gila 5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6, Tavares 6.5, Dele-Bashiru 7, Rovella 6, Cataldi 6, Taylor 6.5, Isaksen 5, Cancellieri 6, Maldini 6.5, Dia 6.5, Pedro 6, Noslin 7. All. Sarri 6.5
IL MESSAGGERO - Provedel 8, Marusic 6.5, Gila 5.5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6.5, Dele-Bashiru 6.5, Rovella 6, Taylor 7, Isaksen 5, Maldini 5.5, Pellegrini 6.5, Noslin 7, Cataldi 6, Dia 6. All. Sarri 7,5
TUTTOSPORT - Provedel 7; Marusic 6, Gila 5.5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (35’ st Tavares 6); Dele-Bashiru 7, Rovella 6 (16’ st Cataldi 6), Taylor 6.5; Isaksen 6 (35’ Cancellieri ng ), Maldini 6.5 ( 16’ st Dia 6), Pedro 6 (4 4’ pt Noslin 6.5). All. Sarri 6.5