Fiorello: "Cessione della Lazio? Non ho fatto una battuta! La voce..."

Fiorello continua a parlare della Lazio e della notizia che ha lanciato nelle ultime ore sulla possibile cessione del club. Il conduttore ha risposto all'articolo pubblicato nell'edizione odierna de Il Corriere della Sera, in cui viene riportato che da Formello ritengono le sue parole come 'una gag uscita male'. Di seguito le sue dichiarazioni in diretta su Rai Radio 2, nel programma 'La Pennicanza'.

“Per la cosa che ho detto ieri, oggi siamo sul Corriere della Sera. Ci sono, purtroppo, abbiamo lasciato il segno. Non ho mai detto la parola Lotito, chi dice Lotito muore (ride, ndr.). La mia non è una battuta, se facessi battute così me ne andrei alle Maldive insieme a Pucci. È una cosa che ho detto che potrebbe essere vera, come potrebbe non esserlo. Non so chi si compra la Lazio. O per lo meno, so di chi è la voce… In Italia ci sono 72 miliardari, credo. E questo è uno… La voce! È una voce che gira per i bar di Roma e io l’ho sentita. Chiedo scusa, preso dalla trance agonistica l’ho buttata là, ho sbagliato. Non si dicono queste cose perché poi getti nello scompenso. Però, la Lazio è salita in borsa del 6,42%… Potrei essere indagato per insider trading…”.