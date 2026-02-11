Ex Lazio | Berisha riparte da Zurigo: ecco l'annuncio ufficiale - FOTO
11.02.2026 15:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Valon Berisha inizia una nuova avventura in Svizzera. L'ex centrocampista della Lazio ha lasciato il LASK Linz e ha firmato per il Zurigo, come ha annunciato lo stesso club. Di seguito il comunicato.
"L'FCZ è lieto di annunciare che il trentatreenne centrocampista norvegese-kosovaro Valon Berisha si trasferisce con effetto immediato al club cittadino. Il nazionale kosovaro (52 presenze) arriva a Zurigo dal LASK, squadra della Bundesliga austriaca, e ha firmato un contratto fino al termine della stagione in corso con opzione per un ulteriore anno. Diamo a Valon Berisha un caloroso benvenuto a Zurigo e gli auguriamo un grande successo".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.