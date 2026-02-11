Lazio, occhio ai duelli aerei: il dato allarmante sui gol incassati
RASSEGNA STAMPA - In casa Lazio i pericoli più grandi provengono dall'alto. Il gol di Kalulu allo scadere è stato solo l'ennesimo arrivato da pallone aereo e la sensazione è che la squadra di Sarri stia facendo enorme fatica a trovare la quadra su come difendersi in quetso tipo di situazioni.
Come riportato da Il Messaggero, dei 21 gol subiti in questa stagione - rigori esclusi - ben 9 sono arrivati da cross serviti dalle corsie. Parliamo delle reti di Fadera (Sassuolo), Simeone e Coco (Torino), Spinazzola e Rrahmani (Napoli), Nico Paz (Como), Vitina (Genoa) e delle ultime incassate da McKennie e Kalulu.
Il dato preoccupa, soprattutto se accoppiato con quello relativo alle chiare occasioni concesse sulle vie aeree, ben 10. Per buona parte della stagione la Lazio ha fatto della solidità difensiva la sua forza, ma per tornare impenetrabile dovrà adottare qualche accorgimento su come gestire i palloni alti.