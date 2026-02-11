La Lazio scopre le carte sul Flaminio: le cifre e i dettagli del progetto

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha scoperto le carte sullo Stadio Flaminio. Lunedì mattina, con il deposito ufficiale della documentazione in Campidoglio, il club ha avviato formalmente l’iter per la riqualificazione dell’impianto. Il progetto, firmato dall’architetto Marco Casamonti, non si limita a una visione architettonica o all’ambizione sportiva: il piano aggiornato, presentato dopo l’ok alla concessione dei diritti di superficie, entra nel dettaglio dei numeri e certifica la sostenibilità economica dell’operazione. Come spiega nei dettagli il Corriere dello Sport, l’investimento complessivo è stimato in 393,81 milioni di euro netti, che diventano 480,18 milioni IVA inclusa. Una cifra importante, che racconta la volontà della Lazio di trasformare il Flaminio in uno stadio moderno e multifunzionale, pienamente integrato nel tessuto urbano e rispettoso dei vincoli storici dell’impianto progettato da Pier Luigi Nervi.

La quota più consistente riguarda le opere strutturali, per un totale di circa 115,9 milioni lordi. Seguono gli interventi impiantistici, pari a 82,96 milioni, indispensabili per adeguare lo stadio agli standard attuali di sicurezza, comfort e sostenibilità. Rilevante anche il capitolo legato al restauro e alle strutture non sportive, che vale 94,18 milioni: un passaggio decisivo per rendere l’impianto fruibile tutto l’anno e non solo nei giorni di gara. Completano il quadro i costi per la sistemazione urbana, tra parcheggi e piste ciclabili (54,9 milioni), le opere di fondazione (40 milioni) e le attività preliminari di progettazione e indagini tecniche, geognostiche e sismiche (circa 16 milioni). Il piano include inoltre oneri di urbanizzazione, demolizioni, spese per la sicurezza, arredi, campi e imposte, delineando una struttura finanziaria dettagliata e articolata.