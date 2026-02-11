Lazio, Lotito carica la squadra dopo la Juve: "Questo è lo spirito che voglio!"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Nonostante un pareggio finale dal sapore amaro, all'Allianz Stadium la Lazio ha venduto cara la pelle, offrendo una prestazione di livello e sfiorando quella che sarebbe stata, allo stato attuale, una vera e propria impresa. In quello che in casa biancoceleste è un momento a dir poco complicato, la squadra di Sarri ha messo in campo una prova d'orgoglio, che ha dato seguito alla vittoria di carattere ottenuta contro il Genoa.

Ad apprezzare l'atteggiamento della squadra è stato lo stesso presidente Claudio Lotito che, al termine del match, ha parlato ai giocatori negli spogliatoi. "Bravi, questo è lo spirito che voglio", questo il concetto riportato da Il Messaggero ed espresso dal patron biancoceleste dopo il 2-2 contro la Juventus.

La mattina successiva, Lotito è ripartito alle 11:30 da Torino con un aereo di linea, ma questa sera sarà a Bologna per la sfida di Coppa Italia, per poi presenziare la gara di campionato contro l'Atalanta, in un Olimpico che si preannuncia ancora una volta vuoto per protesta.