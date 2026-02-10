Lazio, Zaccagni in fase di recupero: Sarri lo aspetta - FOTO
Zaccagni ancora out per almeno altre tre settimane, dopo di che dovrebbe tornare a disposizione di Sarri. Il capitano della Lazio si era fermato prima della partita contro il Genoa, accusando una lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell'addome. Con un video pubblicato su Instagram, il numero dieci biancoceleste ha mostrato il suo lavoro di recupero in palestra a Formello: la speranza è di riuscire a rientrare il prima possibile. Di seguito la foto.
