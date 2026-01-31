Lazio, primo gol per Taylor: "Una sensazione speciale!" - FOTO
31.01.2026 10:30 di Simone Locusta
Nella serata dell'Olimpico, Kenneth Taylor si è reso protagonista con il gol del momentaneo 2-0, il primo con la maglia biancoceleste. Nonostante lo stadio fosse deserto, l'olandese non ha nascosto l'emozione e sui propri profili social ha scritto: "Sensazione speciale segnare il mio primo gol e ottenere la vittoria in casa. Avanti Lazio!".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.