Lazio, la nuova difesa regge: quattordicesimo clean sheet stagionale
RASSEGNA STAMPA - Il rapporto tra i tifosi della Lazio e il presidente Claudio Lotito resta ormai profondamente incrinato. Il clima è talmente teso che la vicenda ha attirato l’attenzione anche del The New York Times, che ha raccontato lo sciopero del tifo e lo spettacolo visto all’Olimpico contro il Milan.
L’unica luce in questa situazione arriva dal campo, in particolare dalla vittoria contro i rossoneri e dalla nuova difesa, grazie alla quale, sottolinea Repubblica, la squadra ha centrato il 14° clean sheet stagionale, nonostante diverse novità rispetto alla formazione tipo.
In porta il giovane Motta ha sostituito l’infortunato Provedel; al centro della difesa spazio a Provstgaard al posto di Romagnoli, che potrebbe rientrare contro il Bologna; sulla sinistra Tavares sta avendo la meglio su Pellegrini. Tra i titolarissimi, in campo solo i soliti Marusic e Gila.