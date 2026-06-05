Italia, Marcolin: "Ci mancano i 10 di una volta, ecco cosa dobbiamo fare"
05.06.2026 17:40 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Fonte: Tuttomercatoweb.com
Dario Marcolin, ex giocatore e allenatore, è intervenuto a margine della "Tigullio vip padel cup" a Santa Margherita. Queste le sue dichiarazioni in zona mista: "Dobbiamo ritrovare i nostri talenti, mettendo davanti la tecnica rispetto ai moduli e al risultato. Ci mancano i 10 di una volta, i Baggio, Totti, Zola, Mancini, Del Piero... Tiriamoci su le maniche e lavoriamo".