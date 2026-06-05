Lazio, Gattuso lascia Formello: ecco quando tornerà
RASSEGNA STAMPA - Quasi quarantotto ore di full immersion dentro Formello, dormendo dentro il centro sportivo e programmando le prossime mosse da allenatore della Lazio. Questo il resoconto della prima tappa nella Capitale per Rino Gattuso, che oggi lascerà il centro sportivo.
Il tecnico, in attesa dei contratti che non verrano depositati prima dell’1 luglio, Gattuso tornerà ora a Marbella per godersi qualche altro giorno di tranquillità, come riporta il Messaggero. A luglio poi inizierà la full immersion e il via all’esperienza da allenatore della Lazio.
Il ritorno a Formello, salvo altri viaggi lampo nelle prossime settimane, è previsto per i primi giorni di luglio: tra 9 e 10 del mese prenderanno il via le visite mediche prima del ritiro che dopo i confronti con Gattuso è stato confermato per il 13 luglio, sempre nel centro sportivo della Lazio.