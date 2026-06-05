WOMEN | L'Italia sogna il Mondiale: decisive le sfide con Serbia e Svezia
RASSEGNA STAMPA - L'Italia maschile è fuori dal Mondiale, quella femminile spera di arrivarci. La Coppa del Mondo si disputerà il prossimo anno in Brasile, ora sono in corso le qualificazioni. Ultimi due appuntamenti, fondamentali, per conquistarsi un posto nella competizione più ambita. Prima la Serbia, la sfida è in programma oggi alle 18:15, poi ci sarà la Svezia.
Il ct Soncin, si legge sul Corriere dello Sport, arriva all'incontro con maggiore tranquillità avendo tutto il gruppo a disposizione, inclusa Cambiaghi che ha recuperato da un infortunio. La partita di oggi è una di quelle che non si possono sbagliare, neanche la successiva con le svedesi per mantenere in vita la speranza della qualificazione diretta. Un passo falso della Danimarca, capolista nel girone, aiuterbbe e non poco. Serve un'impresa che potrebbe anche non bastare.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ITALIA (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Greggi, Bonansea; Cantore, Girelli. A disposizione: Baldi, Durante, Bartoli, Bergamaschi, Boattin, Soffia, Severini, Oliviero, Dragoni, Cambiaghi, Beccari, Visentin. Ct: Soncin.
SERBIA (4-3-3): Kostic; Slovic, Damnjanovic, Petrovic, Gajic; Sremcevic, Blagojevic, Stupar; Bulatovic, Matejic, Stokic. A disposizione: Aleksic, Scepanovic, Gakovic, Saric, Poljak, Cankovic, Mijatovic, Milivojevic, Ciric, Cavic, Ivanovic, Stanic. Ct Lidija Stojkanovic.