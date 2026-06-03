"Lotito libera la Lazio": i tifosi protestano anche durante la WWE - VD
03.06.2026 17:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La protesta dei tifosi della Lazio contro il presidente Claudio Lotito continua imperterrita. Cambia forma, luogo, ma non si affievolisce. Durante un incontro di wrestling della WWE, un tifoso biancoceleste ha esposto uno striscione di protesta, il quale recitava un canonico "Lotito libera la Lazio". Quanto basta per fare il giro dei social e diventare virale. Di seguito il video.
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.