Lazio, non solo la rivoluzione in ambito sanitario: si valuta anche la comunicazione
03.06.2026 10:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - L'elevato numero di infortuni registrati nell'ultimo anno sta spingendo Lotito a valutare una profonda riorganizzazione dell'area sanitaria. Sono previsti cambiamenti nello staff medico e tra i fisioterapisti, mentre si va verso la conclusione della collaborazione con Villa Mafalda e la ricerca di nuove strutture di riferimento. Ma le novità potrebbero non finire qui: come riporta il Messaggero, infatti, il presidente starebbe infatti valutando interventi anche nell'area della comunicazione del club, finita sotto il mirino dei tifosi e non solo ormai da diverso tempo.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.