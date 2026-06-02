Lazio, Vocalelli: "La Lazialità non morirà ma quello che sta succedendo..."
Anche Alessandro Vocalelli, ai microfoni di Radio Radio, ha detto la sua sul momento che sta vivendo la Lazio e anche sulle prospettive per la prossima stagione: “Non è per Gattuso che i tifosi della Lazio non andranno allo stadio. Gattuso come tanti allenatori risente della squadra che avrà a disposizione. Non voglio fare processi anticipati quindi il giudizio sul valore della Lazio lo darò quando si capirà qualcosa".
"La Lazialità non morirà mai, ma le generazioni future soffriranno di quello che sta succedendo. Oggi i giovani in chi si rappresentano? In Noslin? In Cancellieri? In Dia?”.
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