Calciomercato Lazio | Arnau Martinez in pole, ma a una condizione: il punto
02.06.2026 15:30 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio deve ringiovanire la rosa. L'arrivo del trentenne Pedraza dal Villarreal deve essere un'eccezione, non la regola che guiderà il prossimo mercato estivo. Anche perché la Lazio è la rosa di movimento più anziana d'Europa dopo il Rayo Vallecano.
Per questo motivo, la società biancoceleste segue anche profili più giovani per il reparto difensivo. In cima alla lista rimane Arnau Martinez, classe 2003 in uscita dal Girona. Come riporta Il Messaggero, però, il suo arrivo è legato all'uscita di Lazzari (il contratto dell'ex SPAL scade nel 2027).
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.