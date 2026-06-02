Lazio, troppi infortuni e dubbi sui campi di Formello: la mossa del club
RASSEGNA STAMPA - Sono troppi gli oltre cinquanta infortuni stagionali in casa Lazio, a maggior ragione in una stagione da un solo impegno a settimana. Per questo da tempo a Formello si ragiona cercando di identificare le cause del problema.
Difficile farlo con certezza, ma intanto qualche contromossa è già al vaglio. Come riporta l’edizione odierna de la Repubblica, infatti, nel mirino sono finiti anche i campi del centro sportivo della Lazio, rizollati lo scorso anno e da tempo sotto osservazione.
Il rischio, infatti, è che il terreno sia troppo duro e che porti a ripercussioni pesanti su articolazioni e muscolatura dei calciatori. Per questo, spiega il quotidiano, la Lazio procederà a rizollare nuovamente i campi nella speranza che possa aiutare a porre un freno a un’infermeria sempre troppo affollata.