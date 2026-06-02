Lazio, Baroni punge Lotito: la risposta alle offese e il rapporto a Formello
02.06.2026 10:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - C’è spazio anche per un passaggio sul rapporto con Lotito nella lunga intervista concessa da Marco Baroni a Malcom Pagani sul Corriere dello Sport. Di seguito il pensiero dell’ex allenatore della Lazio.
“Se avevo un problema di rapporti con Lotito? Faccio io una domanda: secondo lei è possibile avere un rapporto costruttivo con Lotito? Con lui a volte ti trovi in situazioni in cui è difficile pensare a una causa comune”.
“Le offese di Lotito? È stato più un problema per la sua persona che per la mia. Lei è libero di non crederci, ma non mi ha fatto nessun effetto”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.