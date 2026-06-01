Bisignani: "Lotito ha bisogno della Lazio, la politica non può fare nulla"
01.06.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nel suo intervento in collegamento a Radio Radio, Luigi Bisignani ha parlato del ruolo della politica sulla posizione del presidente della Lazio Claudio Lotito, soprattutto in vista delle prossime elezioni. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.
"Se la politica può fare qualcosa? No, questa qui no. Non è in grado di dire niente a Lotito. Ricordiamoci che fra un anno ci sono le nuove elezioni e Lotito deve farsi ricandidare, avrà bisogno anche dei tifosi della Lazio che dovrà essere rigenerata e più forte".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.