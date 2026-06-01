Lazio, il tifo organizzato: "Abbonamenti? Ecco quando decideremo"
01.06.2026 12:45 di Christian Gugliotta
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Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto un rappresentante del tifo organizzato biancoceleste, che si è espresso sulla situazione abbonamenti per la prossima stagione. Riguardo la decisione di sottoscriverli o meno, verrà diffuso un comunicato:
“A tutte le persone che ci chiedono quando uscirà il comunicato e quando prenderemo posizione sul discorso abbonamenti, possiamo dire che venerdì uscirà il nostro comunicato in merito alla situazione abbonamenti. È una decisione molto difficile, sia entrare, sia rimanere fuori. Ci vuole del tempo per fare le cose fatte bene. C’è di mezzo il bene della Lazio, che non dobbiamo mai scordar, perché la prima cosa a cui pensiamo è il bene della Lazio”.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.