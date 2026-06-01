Lazio, Zaccagni verso la permanenza: ecco la sua richiesta alla società
01.06.2026 08:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Fugato ogni dubbio. Zaccagni resta alla Lazio: Gattuso l'ha chiamato e l'ha convinto a rimanere. Come riportato da Il Messaggero, il capitano vuole essere ancora al centro del progetto, anche se nelle scorse settimane aveva valutato concretamente l'idea di andare al Marsiglia. Invece alla fine ha deciso di continuare a Roma.
Ma ha fatto una richiesta alla società: vorrebbe un vice, un giocatore che possa sostituirlo degnamente a sinistra in caso di assenza. Visto anche l'addio di Pedro, avrebbe bisogno di un uomo in più sull'esterno. Anche perché Noslin potrebbe finire al centro, da trequartista nel 4-2-3-1 se non da centravanti. È un altro ruolo da coprire sul mercato quest'estate.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.