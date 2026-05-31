Parigi, notte di follia dopo la Champions: più di 300 i feriti

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Una notte di festa che si è trasformata in una notte di guerriglia. Il Psg ha vinto la Champions League dopo aver battuto l’Arsenal ai calci di rigore ma, dopo il triplice fischio, in Francia è scoppiato letteralmente il caos.

Scontri violentissimi, lanci di razzi contro la polizia, saccheggi e aggressioni. Il bilancio è gravissimo: 780 fermi su tutto il territorio, il 32% in più del dopo-finale del 2025, 57 gendarmi e poliziotti feriti, oltre al morto e a 219 partecipanti ai festeggiamenti, 8 dei quali sono gravi, uno gravissimo.

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