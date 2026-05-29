Lazio, Petrucci (Sky): "Pellegrini? Con l'arrivo di Pedraza..."
29.05.2026 17:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Matteo Petrucci ha parlato dello Stadio Flaminio e del futuro di Luca Pellegrini.
"Ci sono delle integrazioni da fare per lo stadio Flaminio, i tempi sono ancora molto lunghi, ci sono 39 enti coinvolti in questa conferenza dei servizi. Le curiosità sul piano economico-finanziario verranno esaudite nel giro di pochi giorni, è uno step obbligatorio da fare e quindi a breve avremo le risposte. Se fossi un eventuale compratore non comprerei una cosa che non è mia, e se fossi un venditore aspetterei l’ok per lo stadio prima di vendere. Pellegrini in questo momento è il possibile partente in questo momento, ha un ingaggio importante e con Pedraza e Nuno Tavares non troverebbe spazio, uno deve partire".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.