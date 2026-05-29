Flaminio, la Fondazione Nervi ancora contro la Lazio: cosa è accaduto
29.05.2026 11:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - È iniziata la conferenza dei servizi preliminare per lo stadio Flaminio e ancora una volta sono arrivate parole di dissenso da parte della Fondazione Nervi, presente in collegamento durante la riunione andata in scena giovedì 28 maggio e che ha visto coinvolta anche la Lazio.
Come riporta l’edizione odierna de la Repubblica, per voce di Marco Nervi la Fondazione ha espresso ancora una volta la sua contrarietà al progetto della Lazio sullo stadio Flaminio. Queste le parole: “Parlare di recupero e di conservazione del Flaminio sembra essere poco coerente. Siamo di fronte a delle modifiche profondo che lo trasformerebbero in un nuovo stadio che utilizza la stessa sede d’impianto di quello esistente”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.