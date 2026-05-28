Mandas, parla l'agente: "Alla Lazio doveva fare il titolare, poi Sarri..."
Intervenuto ai microfoni di DoppioPasso Podcast, Diego Tavano, intermediario che ha portato Mandas alla Lazio, ha parlato del futuro del portiere greco, da gennaio in prestito al Bournemouth. Di seguito le sue parole.
"Mandas è stato sfortunato, non ha mai trovato l'attimo 'alla Motta'. Ha fatto tanto bene lo scorso anno, doveva ripartire lui ma è cambiato allenatore (Sarri, ndr.) che l'ha rimandato indietro nelle gerarchie. Questo è stato un bel down dopo il bellissimo up. Probabilmente meritava di continuare per il suo percorso di crescita e aveva anche una sua logica: il portiere più giovane, anche per il mercato, per valorizzarlo. Ma poi che gli vogliamo dire a Sarri? È giusto che gestisca la sua squadra, decidono gli allenatori. Massimo rispetto, è andata così. Gli 'up and down' comunque esistono e bisogna saperli gestire".