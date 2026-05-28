Napoli - Allegri ci siamo, prossime ore decisive: i dettagli
28.05.2026 15:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Il Napoli ha deciso: sarà Massimiliano Allegri a sedere sulla panchina degli azzurri nella prossima stagione. Dopo il licenziamento da parte del Milan il patron De Laurentiis ha deciso di affondare il colpo per portare il tecnico a Napoli.
Se Italiano, che ha risolto il suo contratto con il Bologna, fino a poche ore fa sembrava essere il favorito ora le cose sono cambiate con Allegri che resta in pole.
Nelle prossime ore Allegri e il suo entourage dovranno definire anche i termini per l’addio al Milan prima di mettere la firma su un nuovo contratto.
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