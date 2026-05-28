Napoli - Allegri ci siamo, prossime ore decisive: i dettagli

28.05.2026 15:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Napoli - Allegri ci siamo, prossime ore decisive: i dettagli
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha deciso: sarà Massimiliano Allegri a sedere sulla panchina degli azzurri nella prossima stagione. Dopo il licenziamento da parte del Milan il patron De Laurentiis ha deciso di affondare il colpo per portare il tecnico a Napoli.

Se Italiano, che ha risolto il suo contratto con il Bologna, fino a poche ore fa sembrava essere il favorito ora le cose sono cambiate con Allegri che resta in pole.

Nelle prossime ore Allegri e il suo entourage dovranno definire anche i termini per l’addio al Milan prima di mettere la firma su un nuovo contratto.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide