Calafiori: "Gattuso mi è stato vicino. Dopo aver vinto la Premier..."
28.05.2026 10:45 di Christian Gugliotta
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RASSEGNA STAMPA - Oltre all'intervista rilasciata a Il Messaggero, Riccardo Calafori ha parlato anche ai taccuini di Repubblica. Il difensore si è soffermato anche sul suo rapporto con Gattuso, commentando, poi, la sua decisione di ripartire dalla Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:
"Da romanista, mi spiace per dove è andato ad allenare, ma sono contento per lui. È stato la prima persona che ho sentito la mattina dopo avere vinto la Premier. Mi è stato vicino in un momento difficile e gli sono grato".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.