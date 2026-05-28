Atalanta, Maldini ritrova Sarri: Mau può rilanciarlo dopo la Lazio

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RASSEGNA STAMPA - Daniel Maldini è pronto a prendere la via di Bergamo. Senza la qualificazione alle coppe europee, la Lazio non ha più l'obbligo di riscattare il classe 2001, sbarcato nella Capitale in prestito dall'Atalanta lo scorso gennaio. Sul ragazzo la società biancoceleste detiene ancora un diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro, ma la volontà è quella di non puntarci più, a prescindere dal parere del nuovo tecnico Gattuso.

Maldini, dunque, tornerà alla Dea, dove ritroverà Sarri, scelto dai Percassi come allenatore per il dopo Palladino. Nei sei mesi insieme in biancoceleste, Mau aveva provato a lavorare su di lui, per cercare di trasformarlo in un falso nueve capace di guidare l'attacco. L'esperimento non è andato come sperato e in 14 presenze ha totalizzato appena 2 gol e 2 assist.

A Bergamo, Daniel cerca il rilancio e Sarri può riprendere da dove aveva lasciato. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, l'Atalanta si ritrova già degli attaccanti di livello in rosa, quindi starà al Comandante decidere se continuare a provare a migliorarlo da centravanti o se spostarlo ai lati del suo 4-3-3, dove potrebbe risultare più utile nell'assistere i compagni.