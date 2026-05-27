Lazio, parte il progetto di riqualificazione di Piazza della Libertà: i dettagli
La cura di un'ideale e di una passione come quella biancoceleste passa anche e soprattutto dalle origini. Lì dove tutto è iniziato, a Piazza della Libertà. La Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS, la Polisportiva e le sue sezioni, con atleti, tecnici e dirigenti, assieme ai gruppi del tifo organizzato della Lazio e agli appassionati biancocelesti hanno inaugurato un progetto di riqualificazione che renderà il nido biancoceleste più accessibile, inclusivo e vivibile. Il progetto prevede nuovi viali pedonali per eliminare le barriere architettoniche, collegamenti più agevoli con l'area centrale del giardino, una nuova area sportiva inclusiva dedicata anche alle persone con disabilità, interventi di messa in sicurezza e recupero della pavimentazione storica. Il progetto, reso possibile grazie al sostegno di Caput Mundi - Next Generation EU (progetto del PNRR promosso dal Minstero del Turismo e dal supporto del Municipio I di Roma Capitale), è l'ennesimo gesto passionale dei tifosi della Lazio. Perché Piazza della Libertà non è soltanto un luogo geografico, ma dell’anima. La casa del tifo biancoceleste.