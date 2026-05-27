Lazio, nuovo acquisto in arrivo: Pedraza è già a Roma - FOTO

27.05.2026 17:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, nuovo acquisto in arrivo: Pedraza è già a Roma - FOTO

Il primo acquisto della Lazio è confermato. Sarà Alfonso Pedraza, che arriverà a parametro zero dal Villarreal. Il terzino si unirà alla formazione biancoceleste che l'anno prossimo sarà guidata da Gattuso, visto l'addio di Maurizio Sarri. Intanto lo spagnolo è già a Roma, come ha fatto vedere lui stesso su Instagram con una foto pubblicata nelle storie. Di seguito lo scatto.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.