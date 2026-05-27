Ex Lazio | Acerbi occasione di mercato: ha deciso il suo futuro
27.05.2026 12:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Francesco Acerbi ha deciso il suo futuro. L'ex difensore della Lazio il 1° luglio 2026 lascerà l'Inter e rientrerà nella lunga lista dei giocatori svincolati. Nonostante l'anagrafica non giochi in suo favore, anche in questa stagione Acerbi ha dimostrato di avere grandi qualità e di ptoer dire ancora la sua ad alti livelli. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la decisione sarebbe stata ormai presa. Nelle prossime settimane si attenderà solo l'annuncio ufficiale dei nerazzurri, con Acerbi che si metterà a caccia di una nuova squadra pronto ad accoglierlo.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.