Lazio - Sarri, raggiunto l'accordo per la rescissione: ecco l'ufficialità

27.05.2026 07:40 di  Daniele Rocca  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio - Sarri, raggiunto l'accordo per la rescissione: ecco l'ufficialità
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Poche ore e poi diventerà ufficiale. Termina anche il secondo mandato di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. In serata la società ha reso noto che è stato raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con l'allenatore e il suo staff. Solo nella giornata di mercoledì verrà pubblicato un comunicato da parte della club per formalizzare il tutto.

Che si andasse verso questa soluzione lo avevamo già anticipato nella giornata di lunedì. Si tratta così delle quarte dimissioni in meno di due anni e mezzo da parte degli allenatori che hanno guidato la Lazio: da Sarri a Sarri, passando per Tudor e Baroni. Subito dopo l'addio dell'ormai ex tecnico, la società ufficializzerà l'accordo con Gattuso, da giorni l'erede designato.

Pubblicato il 26/05

Daniele Rocca
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Daniele Rocca
Quanto sarebbe bello scrivere solo di quello che ami? Ho iniziato qui nel 2013 e non ho più smesso. Non mi vergogno di dire che vivo per lei. La Lazio sono io, siamo noi.