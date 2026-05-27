Lazio - Sarri, raggiunto l'accordo per la rescissione: ecco l'ufficialità
Poche ore e poi diventerà ufficiale. Termina anche il secondo mandato di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. In serata la società ha reso noto che è stato raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con l'allenatore e il suo staff. Solo nella giornata di mercoledì verrà pubblicato un comunicato da parte della club per formalizzare il tutto.
Che si andasse verso questa soluzione lo avevamo già anticipato nella giornata di lunedì. Si tratta così delle quarte dimissioni in meno di due anni e mezzo da parte degli allenatori che hanno guidato la Lazio: da Sarri a Sarri, passando per Tudor e Baroni. Subito dopo l'addio dell'ormai ex tecnico, la società ufficializzerà l'accordo con Gattuso, da giorni l'erede designato.
Pubblicato il 26/05