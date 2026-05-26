Lazio, Gattuso chiama Romagnoli: proverà a trattenere lui e Zaccagni
RASSEGNA STAMPA - Manca solo l'ufficialità, ma l'arrivo di Gattuso al posto di Sarri è cosa fatta. Ringhio sarà il nuovo allenatore della Lazio e tornerà in panchina dopo l'esperienza con la Nazionale italiana. Firmerà un contratto biennale: nei prossimi giorni sarà a Formello per iniziare a preparare la stagione.
Intanto ha già avuto un contatto sia con Zaccagni che con Romagnoli, come riportato da Il Corriere della Sera. Oltre al capitano biancoceleste, infatti, Gattuso ha chiamato anche il difensore: spera di trattere entrambi in squadra, anche se sarà molto difficile. Il centrale, in particolare, a gennaio era stato vicinissimo a lasciare la Capitale, poi bloccato da Lotito. In estate potrebbe riproporsi la soluzione Al Sadd, vista la frattura profonda proprio con il presidente.