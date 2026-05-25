Buonfiglio (Pres. Coni): "Non serve un ex calciatore per guidare il calcio"

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Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, durante il convegno alla Luiss "Bilanci e prospettive: dalle Olimpiadi di Milano-Cortina alle nuove sfide dello sport italiano" ha detto la sua sul momento che sta vivendo il calcio italiano: "Un ex calciatore per il calcio? Non serve per forza essere un ex atleta, sono dodici anni che soffriamo, nessuno ha la bacchetta magica per cambiare, ognuno deve contribuire e dare l'esempio, soprattutto chi va in campo".

"Il calcio è lo sport più bello del mondo, ma ha bisogno di ricomporsi. C'è un aspetto sociale, tecnico, di formazione, di tutela dei club e dei calciatori, oggi i procuratori influiscono sui rapporti con le società. È un mondo che non conosco, io credo che chi è attualmente impegnato abbia le competenze, ma serve un lavoro di squadra. Il problema esiste, ci vogliono scelte eticamente responsabili, persone che lavorino insieme ad avviare un percorso di cambiamento. Non è semplice, ho fiducia nelle persone, però c'è necessità assoluta di uno sforzo comune, a cominciare dalla stampa".

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