WOMEN | Lazio, pioggia di convocate con l’Italia: Soncin ne chiama 6

25.05.2026 17:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
WOMEN | Lazio, pioggia di convocate con l’Italia: Soncin ne chiama 6
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Non è ancora finita la stagione per l’Italia Women, che tra 5 e 9 giugno sarà impegnata contro Serbia e Svezia per le sfide di qualificazione al prossimo Mondiale.

Per l’occasione sono state allora rese note le calciatrici chiamate dal CT Soncin per il doppio impegno dell’Italia e tra queste ci sono anche sei giocatrici della Lazio Women.

Faranno infatti parte del gruppo delle 29 convocate Durante, D’Auria, Oliviero, Monnechi, Piemonte e Visentin. Di seguito l’elenco completo delle convocate.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.