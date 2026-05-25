WOMEN | Lazio, pioggia di convocate con l’Italia: Soncin ne chiama 6
25.05.2026 17:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Non è ancora finita la stagione per l’Italia Women, che tra 5 e 9 giugno sarà impegnata contro Serbia e Svezia per le sfide di qualificazione al prossimo Mondiale.
Per l’occasione sono state allora rese note le calciatrici chiamate dal CT Soncin per il doppio impegno dell’Italia e tra queste ci sono anche sei giocatrici della Lazio Women.
Faranno infatti parte del gruppo delle 29 convocate Durante, D’Auria, Oliviero, Monnechi, Piemonte e Visentin. Di seguito l’elenco completo delle convocate.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.