Lazio, ecco Gattuso: possibile modulo, idee e stile di gioco
È fatta: Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore della Lazio. L'ex ct della Nazionale italiana firmerà un contratto di due anni con la società biancoceleste: sostituirà Maurizio Sarri che ha già trovato l'accordo con l'Atalanta. Da capire ora il modulo che vorrà utilizzare a partire dalla prossima stagione, visto che in passato ha cambiato più volte stile di gioco.
Gattuso ha chiuso la sua esperienza con l'Italia con la difesa a 3: ripartendo dal blocco dell'Inter di Chivu, ha affrontato le gare di qualificazione al prossimo Mondiale (con la finale persa ai rigori contro la Bosnia) con il 3-5-2. Ma nell'ultima avventura di club sulla panchina dell'Hajduk Spalato ha sempre utilizzato il 4-2-3-1, fatta eccezione per il 3-4-3 visto in sole due occasioni prima di lasciare la Croazia. Non è da escludere nemmeno il 4-4-2, che ha messo in campo in qualche situazione.
Ora Ringhio arriverà a Formello e ritroverà una Lazio che nei due anni passati ha sempre utilizzato il blocco a 4, sia con Baroni (4-2-3-1) che con Sarri (4-3-3). Starà a lui nei prossimi mesi scegliere il modulo su cui basare la sua esperienza a Roma.