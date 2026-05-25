Lazio, incontri in programma con i tecnici: c'è anche Thago Motta in lista

25.05.2026 10:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, incontri in programma con i tecnici: c'è anche Thago Motta in lista
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RASSEGNA STAMPA - I casting sono aperti, nei prossimi giorni si saprà di più sul futuro allenatore della Lazio. Andrà prima risolta la situazione contrattuale tra Maurizio Sarri, che è in parola con l'Atalanta, e il club biancoceleste.

Si sta delineando la lista dei candidati: Gennaro Gattuso, Fabio Pisacane, Sergio Conceicao sono i nomi in lizza, ma non vanno esclusi neanche possibili Mister X. Sono uscite anche le candidature di Hernan Crespo e Alessio Lisci, ma secondo Il Messaggero non va escluso neanche il nome di Thiago Motta.

Il quotidiano afferma che tutti i profili sono stati contattati per un primo incontro da fare nei prossimi giorni. Molti di loro hanno dei dubbi, la piazza biancoceleste in questo periodo storico scotta particolarmente.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.