Momenti di tensione tra Lotito e Basic dopo Lazio - Pisa: cosa è successo
RASSEGNA STAMPA - Arriva il rompete le righe per la Lazio, si svuotano diversi armadietti a Formello. Tra questi, anche quello di Toma Basic. Il croato è in scadenza di contratto e, dopo aver verbalmente accettato una proposta di rinnovo in inverno, non ha mai ricevuto dal club la chiamata per mettere tutto nero su bianco.
Da qui la scelta di Basic di salutare la Lazio e accasarsi al Venezia, con cui manca solo la firma prima di ufficializzare il matrimonio. Una scelta, riporta l’edizione odierna del Messaggero, che sembra aver sorpreso Claudio Lotito. In campo, al termine della gara con il Pisa e durante la festa per Pedro, il presidente della Lazio è stato protagonista di un siparietto con il croato che non è passato inosservato.
Lotito, riporta il quotidiano, avrebbe mostrato a Basic tutta la sua sorpresa per la fretta dell’entourage nel voler chiudere con il Venezia, dicendosi anche disposto a una tentativo in extremis per il rinnovo del croato. Che, però, si è allontanano in fretta stizzito, lasciandosi andare a un gesto di disappunto e raggiungendo in fretta i compagni per vivere a sua volta gli ultimi momenti da calciatore della Lazio.