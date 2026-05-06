La Lazio siamo noi: dimostriamolo anche qui. Scegliete chi vi racconta ogni giorno
C’è una scelta che non si vede, ma conta tantissimo. È quella di chi legge ogni giorno, di chi torna, di chi si fida. Dal 2008 raccontiamo la Lazio senza barriere, senza abbonamenti, con una sola promessa: esserci sempre. Nei momenti belli e in quelli complicati. Con passione, con presenza, con rispetto per chi quei colori li vive davvero.
Oggi vi chiediamo un gesto semplice, che non costa nulla ma per noi vale tantissimo: https://www.google.com/preferences/source?q=lalaziosiamonoi.it
Dopo il click, selezionate “LaLazioSiamoNoi.it” come fonte preferita di ricerca.
Noi, LaLazioSiamoNoi.it. Non altri.
È una scelta chiara. È dire a Google chi merita fiducia. È dare forza a un lavoro quotidiano che vive grazie a voi.
Perché qui non si tratta solo di informazione.
Si tratta di appartenenza.
Se siamo casa vostra, dimostratelo così.
Con un click. Con una scelta. Con il cuore laziale.