Lazio, Gattuso e i complimenti alla squadra: cosa ha detto oggi in allenamento
18.07.2026 23:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Si avvicina alla sua conclusione la prima settimana di ritiro per la Lazio all’interno del centro sportivo di Formello. Giorni ad alto ritmo per la squadra agli ordini di Gattuso, che ha scelto di alleggerire i carichi già dai prossimi giorni.
Carichi ridotti, del resto, si sono visti anche oggi all’indomani della grigliata andata in scena in casa Lazio. Lo stesso Gattuso è rimasto sodisfatto finora dell’impegno visto dai suoi calciatori, come testimonia del resto anche la frase detta oggi alla squadra.
Durante l’allenamento infatti, come si nota da un video pubblicato dal club sui social, si sente Gattuso complimentarsi con la squadra: “Bravi eh, bravi ragazzi!” le parole dell’allenatore evidentemente soddisfatto per quanto visto in campo.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.