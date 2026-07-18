Inghilterra, Tuchel nel mirino della critica. Sullo sfondo resta Guardiola…
In Inghilterra si continua a discutere della dolorosa eliminazione della nazionale guidata da Tuchel nella semifinale contro l’Argentina. In particolare al centro della critica è la strategia particolarmente conservativa adottata dal ct negli ultimi minuti della partita, quando l’Argentina ha rimontato il gol di Gordon.
Come riporta la stampa inglese, nonostante il dibattito scatenatosi in patria, la FA non sta pensando a una sostituzione del tecnico tedesco, con l’intenzione di rispettare il contratto in scadenza dopo l’Europeo 2028. Secondo The Athletic, il contratto in essere avrebbe dato la possibilità alla FA di procedere alla chiusura anticipata del rapporto con Tuchel in caso di eliminazione prima dei quarti di finale.
Resta sullo sfondo il nome di Guardiola, già avvicinato alla panchina della nazionale dei Tre Leoni prima del suo ultimo rinnovo con il Manchester City nel 2024. Al super allenatore spagnolo si è interessata anche la Figc per la panchina dell’Italia, anche se l’ipotesi si è sempre scontrata con le altissime difficoltà di riuscita.