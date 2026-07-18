Lazio, proposta di adesioni anticipate per il nuovo proprietario: la risposta di Bisignani

RASSEGNA STAMPA - Sulle pagine de Il Tempo prosegue lo scambio di idee e riflessioni tra tifosi e addetti ai lavori in merito alla situazione della Lazio. Nell'edizione odierna, viene proposto da Francesco Cassese di seguire l'esempio del Columbus Crew. I tifosi scrissero al futuro proprietario del club statunitense e raccolsero 5.000 firme nelle prime 48 ore per dare la disponibilità a sottoscrivere l'abbonamento.

L'idea applicata alla Lazio sarebbe quella di far gestire a professionisti del settore una manifestazione pubblica con cui i tifosi renderebbero esplicita la propria volontà di sostenere un nuovo progetto con una nuova proprietà tramite abbonamenti, merchandising e il resto. Una sorta di promessa contrattuale. Nel merito, Luigi Bisignani ha risposto sulle colonne del quotidiano:

"Caro Cassese la sua è un idea intelligente. Il caso Columbus Crew dimostra che una comunità organizzata può trasformare la passione in un dato concreto. Anche la Lazio potrebbe censire, con il supporto di professionisti quanti tifosi sono pronti a stenere un progetto credibile. Sarebbe un ulteriore dato concreto per dimostrare a istituzioni, investitori mercato che il vere capitale della Lazio è il suo popolo, pronto a fare la propria parte quando vede una prospettiva degna della sua storia".