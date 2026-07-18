Lazio | Lotito, niente finale mondiale a New York: priorità alla Reggina
18.07.2026 09:00 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Annullato il viaggio negli Stati Uniti di Claudio Lotito. Il patron biancoceleste era stato inviato a New York da Gianni Infantino al MetLife Stadium per la finale dei Mondiali 2026, ma in agenda ci sarebbero stati anche appuntamenti per il Nasdaq e per cercare nuovi finanziatori.
Alla fine, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il presidente della Lazio ha scelto di inviare emissari alla finale mondiale a New York per essere in prima fila dopodomani alla conferenza stampa di presentazione a Reggio Calabria, fissata per le ore 19:00 allo stadio Granillo. In questo momento, priorità alla Reggina.
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autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.