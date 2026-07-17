Ex Lazio | Il Cagliari fa sul serio per Maldini? Acaordi: “Ci interessa, ma…”

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Dopo i sei mesi tutt’altro che indimenticabili alla Lazio può trovare una nuova squadra Daniel Maldini, di fatto lontano dalle prime scelte di Sarri all’Atalanta.

Non mancano club interessati del resto a Maldini nel lato destro del tabellone della Serie A. E, tra queste, c’è anche il Cagliari come confermato dal ds dei sardi Accardi a Sky Sport. Di seguito le sue parole.

“Maldini? È un calciatore che conosco personalmente, l’ho avuto a Empoli. È un calciatore interessante, ma non è l’unico che stiamo monitorando. Per noi non esistono prime e seconde scelte, ma caratteristiche che stiamo cercando”.