Ex Lazio | Il Cagliari fa sul serio per Maldini? Acaordi: “Ci interessa, ma…”
17.07.2026 22:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo i sei mesi tutt’altro che indimenticabili alla Lazio può trovare una nuova squadra Daniel Maldini, di fatto lontano dalle prime scelte di Sarri all’Atalanta.
Non mancano club interessati del resto a Maldini nel lato destro del tabellone della Serie A. E, tra queste, c’è anche il Cagliari come confermato dal ds dei sardi Accardi a Sky Sport. Di seguito le sue parole.
“Maldini? È un calciatore che conosco personalmente, l’ho avuto a Empoli. È un calciatore interessante, ma non è l’unico che stiamo monitorando. Per noi non esistono prime e seconde scelte, ma caratteristiche che stiamo cercando”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.