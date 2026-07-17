Ex Lazio | Sofian Kiyine è un nuovo giocatore dello Charleroi

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sofian Kiyine è un nuovo giocatore dell'Olympic Club Charleroi. Il centrocampista, di proprietà della Lazio dal 2019 al 2022, rientra in Belgio quattro anni dopo l'esperienza maturata in Jupiler Pro League con l'OH Lovanio. Il giocatore 28enne, che in Italia ha vestito le maglie della Salernitana (con la quale ha raggiunto la promozione in Serie A), del Venezia, della Triestina e del Foggia, è stato annunciato in data odierna dallo Charleroi ed è pronto a ripartire dalla Divison 1 belga.