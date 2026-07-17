Calciomercato Lazio | Eone in arrivo: sorpasso sul talento del Caen

CALCIOMERCATO LAZIO - Sorpasso sul Cadice. La Lazio è ora in chiusura per l'arrivo di Emmanuel Eone, centravanti classe 2009 delle giovanili del Caen. Un mese fa ha annunciato il suo addio al club francese: come riportato da actu.fr, si sarebbe dovuto trasferire in Spagna, ma la società biancoceleste l'avrebbe convinto a sbarcare a Formello. Nonostante un infortunio che l'ha tenuto fuori per due mesi, nell'ultima stagione ha chiuso come capocannoniere dell'Under 17 del Caen con quindici gol. Adesso, con ogni probabilità, vestirà la maglia biancoceleste.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03