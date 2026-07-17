Lutto per Silvio Baldini, la figlia Valentina è scomparsa: aveva 30 anni
17.07.2026 10:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Un lutto gravissimo ha colpito l’attuale ct dell’Italia Silvio Baldini. La figlia Valentina è infatti scomparsa a soli 30 anni.
Valentina, affetta fin dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica, è stata da sempre il centro della vita del tecnico e la sua più grande fonte di ispirazione.
"Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio", ha sempre detto Baldini.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide