Lutto per Silvio Baldini, la figlia Valentina è scomparsa: aveva 30 anni

17.07.2026 10:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lutto per Silvio Baldini, la figlia Valentina è scomparsa: aveva 30 anni
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Un lutto gravissimo ha colpito l’attuale ct dell’Italia Silvio Baldini. La figlia Valentina è infatti scomparsa a soli 30 anni.

Valentina, affetta fin dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica, è stata da sempre il centro della vita del tecnico e la sua più grande fonte di ispirazione.  

"Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio", ha sempre detto Baldini.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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