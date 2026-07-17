Lazio, abbonamenti: quando verranno comunicati i dati ufficiali
RASSEGNA STAMPA - Bisognerà attendere il prossimo 22 luglio per conoscere, ufficialmente, i dati della prima fase della campagna abbonamenti della Lazio. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport la società biancoceleste ha deciso di rinviare a quella data la comunicazione del numero delle tessere sottoscritte preferendo attendere che tutta l’intera fase dedicata ai rinnovi con prelazione si chiuda.
Fino a ieri, infatti, era possibile confermare il proprio posto della scorsa stagione o sottoscrivere un nuovo abbonamento. Ora è scattata invece la seconda fase quella del “Rinnovo con prelazione sui posti rimasti liberi" he rimarrà attiva fino al 21 luglio.
Stando alle indiscrezioni filtrate finora sarebbero appena un migliaio le tessere sottoscritte fino ad ora. Un dato che potrebbe avvicinarsi al precedente più negativo del 2016 che vide appena 6.000 abbonamenti sottoscritti.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.