Lazio, prosegue il ritiro a Formello: gli scatti del club - FOTO

Prosegue il ritiro della Lazio a Formello, per il secondo anno consecutivo la squadra è rimasta nel quartier generale per preparare la nuova stagione. I biancocelesti sono al quinto giorno di lavoro, la seduta mattutina è ormai in archivio e nel pomeriggio si ritroveranno nuovamente in campo per quella pomeridiana. In attesa, il club ha condiviso alcuni scatti della squadra durante la sessione d'allenamento che si è conclusa prima di pranzo.

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