Lazio, Kennedy piace anche in Championship: famiglia e giocatore hanno scelto
17.07.2026 12:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Resta distanza tra la Lazio e il Fluminense nella trattativa per John Kennedy. Un gap che, però, potrebbe essere colmato nei prossimi giorni incontrandosi a metà strada.
In tutto ciò, sul giocatore del Fluminense in scadenza a dicembre 2027 non manca l’interesse anche di altri club, soprattutto in Championship. La serie B inglese, però, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero non convincerebbe del tutto il giocatore e la sua famiglia.
Sempre il quotidiano assicura che Kennedy preferirebbe insieme alla sua famiglia un passaggio in Italia, affascinato dalla possibilità di trasferirsi a Roma. La Lazio, quindi, potrebbe avere nella trattativa un alleato importante nello stesso attaccante.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.